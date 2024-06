À l'occasion de la Fête de la musique ce vendredi 21 juin, une partie des transports franciliens resteront accessibles cette nuit en Île-de-France. Voici les lignes de métro, RER et bus concernées par ce service de nuit.

Elles joueront les prolongations comme un certain nombre de Français cette nuit, à l'occasion de la Fête de la musique 2024. Pour profiter des animations organisées en région parisienne ce vendredi 21 juin, Île-de-France mobilités a prévu un service de nuit sur plusieurs lignes de métro, tram, RER et bus.

Pour ce qui concerne, le métro, six lignes, à savoir les 1, 2, 4, 6, 9 et 14 seront ouvertes tandis que cinq lignes de RER (A, B, C, D et E) circuleront toute la nuit. À noter toutefois que toutes les stations ne seront pas ouvertes et lorsqu'elles seront accessibles, toutes les entrées et sorties ne le seront pas forcément. De même, les temps d'attente entre deux trains pourront varier de 18 minutes à une heure, selon les lignes.

Les lignes de Transilien H, J, L, N, P et R, mais uniquement entre Melun et Montereau, fonctionneront elles aussi cette nuit, ainsi que la ligne de tramway T4, avec toutefois des temps d'attente pouvant aussi atteindre une heure selon les lignes.

Côté bus de nuit, ces derniers circuleront aux horaires habituels mais leur trajet sera adapté en fonction de la circulation, des périmètres de sécurité, et en complément du réseau ferré (train, RER, métro).

Pour rappel, un forfait Navigo spécial à 4 euros est proposé et sera utilisable sur l'ensemble du réseau Île-de-France Mobilités, à compter de 17h ce 21 juin jusqu'à 7h du matin le 22 juin.