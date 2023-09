Fini le thermique, les nouvelles voitures Nissan vendues en Europe seront uniquement électriques

"Plus d'un million de clients ont déjà [...] découvert le plaisir d'un véhicule électrique Nissan", s'est-il réjoui, à l'occasion du lancement d'un nouveau modèle à Londres. L'entreprise "passera au tout électrique d'ici à 2030 en Europe. Nous pensons que c'est la bonne chose à faire pour notre entreprise, nos clients et pour la planète", a ajouté le dirigeant. Une annonce qui ne surprend pas les observateurs, puisque l'allié de Renault avait expliqué en début d'année qu'il visait une généralisation des véhicules électrifiés (électriques et hybrides) sur le Vieux Continent. Nissan anticipe que ces voitures représenteront 98% de ses ventes européennes à l'horizon 2027.