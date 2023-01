"C'est inédit en France" : Uber condamné à verser 17 millions d'euros à 139 chauffeurs lyonnais

"Historique", "inédit"... La décision que vient de rendre la justice contre Uber fera date, assurent les plaignants : la société américaine a été condamnée vendredi par le conseil de prud'hommes de Lyon à verser quelque 17 millions d'euros à 139 chauffeurs de VTC. Tous exigeaient de requalifier leur statut à celui de salarié. Contactée par l'AFP, la firme a d'ores et déjà annoncé sa volonté de faire appel.

"On a eu une décision assez historique aujourd'hui. Uber a été condamnée à requalifier les contrats de 139 chauffeurs pour un montant de 17 à 20 millions d'euros", a déclaré à l'AFP leur avocat Me Stéphane Teyssier, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès. Le groupe devra verser des dommages et intérêts ou des indemnisations pour divers manquements au Code du travail tels que licenciement sans cause réelle et sérieuse, travail dissimulé, exécution fautive du contrat de travail, sanction disciplinaire injustifiée ou non-respect de la législation relative aux durées maximales du travail et au temps de repos obligatoire.