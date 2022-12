Des milliers de chauffeurs VTC empêchés de travailler à cause de retards administratifs

"Certaines préfectures clés - départements du 75, 93, 94, 13 - ne respectent pas le délai de 3 mois prévu par le code des transports entre la demande de carte VTC (une fois l’examen réussi) et sa délivrance", expliquent les entreprises VTC parmi lesquelles Uber, Bolt, Marcel et FreeNow. Pour elles, il faut actuellement "entre 10 et 12 mois" pour obtenir une carte auprès de ces préfectures.

Par conséquent, "une demande de trajet sur quatre ne peut être desservie", d'après les plateformes. Ce communiqué fait suite à une lettre aux ministres de l'Intérieur et des Transports le 7 décembre dernier alertant sur ces "goulots d'étranglement administratifs". Yves Weisselberger, président de la Fédération française des transports de personne sur réservation, les appelle "à des mesures correctives rapides" tandis que Laureline Serieys, directrice générale d’Uber en France, regrette "un immense gâchis".