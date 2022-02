Grenoble, Strasbourg et Rennes ont été élues par les cyclistes comme les métropoles les plus "cyclables" de France, selon le baromètre annuel de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB) publié jeudi. Rennes rejoint donc cette année les deux capitales françaises du vélo, devant Annecy, Nantes, Lyon et Tours.

"Les communes de la côte atlantique se sont emparées du vélo il y a longtemps, grâce au tourisme notamment, a commenté Séraphin Elie, secrétaire général de la FUB, Elles s’en sortent très bien. Le ressenti est positif, même si, à la campagne, on circule toujours en voiture." Dans le détail : La Rochelle, Bourg-en-Bresse et Chambéry se classent comme les meilleures villes moyennes. Saint-Aubin-de-Médoc, Le Tech et Séné se retrouvent les meilleures communes de banlieue, respectivement situées près de Bordeaux, Arcachon et Vannes.

Saint-Jean-de-Monts (Vendée), Val-de-Reuil (Eure) et Marseillan (Hérault) se classent comme les meilleurs petites villes pour le vélo. Côté bourgs et villages, c'est La-Tranche-sur-Mer (Vendée), Vieux-Boucau (Landes) et Bretignolles-sur-Mer (Vendée) qui arrivent en tête.