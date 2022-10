Grève du 18 octobre : 5 conseils pour se déplacer malgré les perturbations

Une journée qui s'annonce complexe en termes de déplacement. Ce mardi 18 octobre, plusieurs syndicats, dont la CGT et FO, à l'origine des grèves dans les raffineries de TotalEnergies et ExxonMobil, responsables de la pénurie de carburants en France, appellent à une grève interprofessionnelle. Un mouvement social pour réclamer des hausses de salaire face à l'inflation, qui devrait impacter les transports, le milieu scolaire ou encore le secteur de l'énergie.

Du côté du rail, jusqu'à "un train sur deux" pourrait être affecté au niveau national, a estimé Clément Beaune, le ministre des Transports. En Ile-de-France, la SNCF a d'ores et déjà prévu un trafic "fortement perturbé" sur plusieurs lignes Transilien. Sur le réseau RATP, les difficultés s'annoncent modérées, avec un trafic "normal ou quasi-normal" sur les lignes de métro et de tramway, tandis que 75% des RER circuleront sur les lignes A et B et que deux bus sur trois seront sur les routes.

De quoi transformer vos trajets, pour aller au travail, faire vos courses ou vos loisirs, en calvaire. La rédaction de TF1info fait un point - non exhaustif - sur les solutions de mobilité qui s'offrent à vous pour vous déplacer en temps de grève.