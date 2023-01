Grève du 19 janvier : encore des perturbations attendues vendredi en Île-de-France

Après une journée marquée par des difficultés sur le réseau de transports francilien, le retour à la normale n'est pas encore prévu pour tout de suite sur toutes les lignes. Le trafic ferroviaire sera à nouveau perturbé vendredi en Ile-de-France sur les lignes C, D, E, H, N et U des RER et trains de la banlieue parisienne, a indiqué jeudi SNCF Voyageurs, qui évoque "des mouvements sociaux locaux".

La compagnie ne prévoit que 1 train sur 2 pour le RER C, 2 trains sur 3 sur les lignes D, H, N et U, et 9 trains sur 10 sur la E, selon un communiqué. Le service doit en revanche revenir à la normale sur les lignes A, B, J, K, L, P et R. La RATP prévoit de son côté un retour à la normale vendredi. "Le mouvement social du 19/01/23 prendra fin ce soir", a confirmé à un internaute le compte Twitter du service client du groupe.