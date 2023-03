Grève : des perturbations à la SNCF et la RATP "jusqu'à vendredi au moins", annonce Clément Beaune sur LCI

Au lendemain d'une forte journée de mobilisation contre la réforme des retraites mardi, les perturbations continuent dans les transports, avec une embellie probable d'ici la fin de semaine. "Les choses vont s'améliorer un peu aujourd'hui, beaucoup plus nettement demain et vendredi", a indiqué le ministre des Transports Clément Beaune, invité de l'Interview politique sur LCI. "Il y aura des perturbations importantes dans les grands transports publics, à la SNCF notamment et la RATP en Île-de-France jusqu'à la fin de semaine, jusqu'à vendredi au moins. Mais il y aura des améliorations réelles dès demain", a-t-il expliqué.

À titre d'exemple, un TER et TGV sur trois sont prévus ce mercredi, contre un sur cinq mardi. Le réseau de bus devrait aussi "fonctionner normalement" dès jeudi à Paris. Il faudra toutefois s'armer de patience avant un retour complet à la normale. Des précisions sont à venir dans la journée, mais il est d'ores et déjà certain que l'"on ne sera pas vendredi dans une situation normale, mais on aura quand même une amélioration dans le service public des transports", a-t-il insisté.