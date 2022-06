Grève à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle : au moins 10% des vols annulés ce jeudi

Prendre son mal en patience. Quelque 10% des vols au départ ou à l'arrivée de Paris-Charles de Gaulle (CDG) sont annulés ce jeudi 30 juin en raison d'un mouvement social qui concerne les pompiers de l'aéroport français, sur fond de négociations salariales, et qui pourrait s'étendre à d'autres catégories de salariés, a indiqué ce mercredi le gestionnaire de l'aéroport et des autorités.

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a ainsi "demandé aux compagnies aériennes d'annuler préventivement une partie du programme des vols. Nous serons ainsi en mesure d'assurer plus de 90% des vols sur la journée". Plus précisément, la DGAC a enjoint aux transporteurs d'annuler 17% de leurs vols entre 7h00 et 14h00 pour des questions de sécurité des opérations aéroportuaires. "Nous invitons les passagers à vérifier l'actualité de leur vol auprès de leur compagnie et à anticiper leur venue à l'aéroport : trois heures pour un vol international, deux heures pour un vol domestique ou européen."

Afin de limiter les répercussions sur les passagers, "le Groupe ADP (Aéroports de Paris) est en lien permanent avec les différents acteurs opérationnels de Paris-CDG, compagnies aériennes et navigation aérienne", a précisé cette même source.