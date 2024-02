Grève SNCF : la circulation des trains "fortement perturbée", ce qui vous attend ce week-end

En raison d'un mouvement social des contrôleurs, la circulation des trains sera fortement perturbée du 15 au 19 février. La SNCF promet toutefois d'assurer la circulation d'un "TGV sur deux" et toutes les liaisons à destination des Alpes en ce week-end de vacances scolaires.

De nombreux voyageurs vont devoir revoir leurs plans (ou du moins les ajuster). "À la suite d'un mouvement social des chef(fe)s de bord, la circulation des trains sera fortement perturbée du jeudi 15 février 20 heures au lundi 19 février 2024 à 8

heures", annonce mercredi la SNCF. "Malgré trois chefs de bord sur quatre en grève, nous allons assurer un TGV sur deux" ce weekend, annonce Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités.

Dans le détail, un TGV INOUI sur deux, un TGV OUIGO sur deux et un Intercité (jour ou nuit) sur deux, devraient circuler. Par ailleurs, aucune perturbation n'est à prévoir du côté des OUIGO classiques. À noter que la priorité a été donnée aux liaisons vers les Alpes en pleines vacances scolaires, qui seront toutes maintenues.

Des conditions exceptionnelles de remboursement

Pour tenter de limiter les désagréments, le transporteur va envoyer un "mail ou un SMS" aux clients concernés pour les informer du maintien ou de l'annulation de leur train durant ces quelques jours. "Ceux dont les trains sont maintenus ont la garantie de voyager", assure la firme.

Au contraire, "ceux dont les trains sont annulés par manque de personnel de bord bénéficieront d’un échange sans frais dans tous les TGV où il reste de la place jusqu’au lundi 19 février ou d’un remboursement de 100% du prix du billet". Pour l'heure, "environ 300.000 billets demeurent disponibles à la vente" sur cette fin de semaine. À noter qu'en cas d'annulation, la SNCF offre 50% de réduction sur le prochain trajet réservé, à condition de l'acheter dans un délai de trente jours.

Pour rappel, il est possible de retrouver, avec plus de détails, la circulation des trains sur le site SNCF Voyageurs, dans la catégorie Info Trafic, et sur l'application SNCF Connect.