Grève à la RATP jeudi : les nouvelles prévisions de trafic

Pagaille en vue pour les usagers de la RATP. Le trafic s'annonce "très fortement perturbé" dans le métro, jeudi 10 novembre, ainsi que sur les lignes A et B du RER, partiellement opérées par la RATP, a annoncé la Régie, lundi.

Concrètement, le trafic sera interrompu sur les lignes de métro 2, 3bis, 5, 8, 10, 11 et 12. Certaines lignes et stations seront quant à elles partiellement ouvertes. Mais uniquement aux heures de pointe : entre 7h et 9h30, puis entre 16h30 et 19h30. Il s'agit de la 3, 4, 6, 7, 7bis, 9 et 13.