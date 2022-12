Grève à la SNCF : à quoi s'attendre ce lundi ? Les prévisions de trafic

A l'exception de la CGT-Cheminots, tous les syndicats (Unsa-Ferroviaire, SUD Rail, CFDT-Cheminots et FO-Cheminots) ont apporté leur appui au mouvement. Pour faire pression sur la SNCF, les contrôleurs menacent aussi de faire grève les week-end de Noël et du Nouvel An.

Craignant de telles perturbations pendant les fêtes de fin d'année, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a appelé samedi à la "responsabilité collective". "On fera le maximum pour qu'il n'y ait pas de grève à Noël", a promis Nicolas Limon, l'un des fondateurs du Collectif national ASCT (CNA), lancé en septembre sur Facebook et qui compte aujourd'hui près de 3.000 membres. Il avait indiqué vendredi à l'AFP que "plus de 80%" des contrôleurs seraient en grève pendant le week-end".