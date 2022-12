Grève à la SNCF : comment obtenir le remboursement à 200% de votre billet ?

Pour bénéficier de ce remboursement, la demande doit être réalisée avant l'horaire initial de départ du train, via les sites internet du groupe, "SNCF Connect ou agences en ligne", mais aussi en gare ou encore par téléphone au 3635, en précisant votre numéro de dossier, indique une FAQ de la société ferroviaire. Il est également possible de contacter l'entreprise via ses réseaux sociaux.

Les trains Ouigo, dont trois sur quatre seront maintenus ce week-end, sont aussi concernés par le dispositif, a ajouté la SNCF au Parisien : le dédommagement "sera alors adressé par mail sous trois jours, sous forme de bon d’achat, recréditable". L'échange gratuit est aussi possible, pour un train entre mercredi et jusqu'à sept jours après la date du trajet initial. Les billets pour les Intercités pourront aussi être remboursés à 200% en cas d'annulation, a indiqué la société à Ouest-France. Ces trains sont censés rouler normalement, mais plusieurs ont été supprimés entre Paris et Clermont-Ferrand ou Limoges, par exemple.