Grève à la SNCF : un remboursement de 200% accordé aux voyageurs dont les trains sont annulés

"Non seulement on avait dit 100% de remboursement, mais aujourd'hui je vous annonce, à votre micro, que les voyageurs qui ne circuleront pas et dont le train a été annulé, c'est 200%", a déclaré le directeur général de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet. "La période, elle est très particulière, c'est Noël. Ce geste, on le devait", a-t-il dit, en ajoutant que cette grève coûterait "plusieurs dizaines de millions d'euros" à la SNCF. "Une grève pour les congés de Noël, c’est vraiment inacceptable, je suis en colère", a dénoncé Christophe Fanichet.

Il a par ailleurs rappelé que les échanges de billets de train sont gratuits. Les voyageurs peuvent échanger gratuitement en ligne leurs billets, si leur train initial est supprimé, sans avoir à payer de différence de prix ou de frais d'échange, à condition néanmoins de trouver des places dans des trains désormais quasi complets pour le week-end. "L'échange est gratuit, ils peuvent prendre un autre train sur la même destination, n'importe quel autre jour, sans aucune augmentation tarifaire", a redit Christophe Fanichet.