Grève des contrôleurs à la SNCF : le trafic encore fortement perturbé ce samedi

Au-delà des enjeux de rémunération, il est aussi question "d'amélioration des conditions de travail" et de "considération", a-t-il ajouté. Selon lui, la grève est suivie à environ 80%, un chiffre aussi évoqué par Nicolas Limon, un des six membres fondateurs du collectif Collectif national ASCT (CNA) lancé en septembre sur Facebook en dehors de tout cadre syndical et qui compte aujourd'hui près de 3000 membres. Les presque 10.000 chefs de bord de la SNCF, dont près de 3000 opèrent sur les TGV et Intercités, ont une fonction essentielle en matière de sécurité de la circulation et des voyageurs.