Grève à la SNCF : SUD-Rail maintient son préavis du 15 au 19 décembre, le début des vacances menacé

Les concessions de l'entreprises ont été jugées insuffisantes par SUD-Rail, qui sollicitait 20 minutes et 300 euros mensuels en plus, "comptant pour la retraite et maintenus en cas d'inaptitude". Le syndicat ne lâche pas de lest et décide pour l'heure de conserver son appel à la grève, prévu du jeudi 15 décembre 20 heures au lundi 19 décembre 8 heures. Soit l'ensemble du premier week-end des vacances scolaires.