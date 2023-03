Grève SNCF contre la réforme des retraites : le trafic reste perturbé ce week-end, consultez les prévisions

La SNCF prévoit une amélioration de la circulation des trains ce weekend, alors que la grève contre la réforme des retraites a été reconduite, avec notamment 4 TGV maintenus sur 5 et du mieux en Ile-de-France. SNCF Voyageurs compte sur 4 Inoui et Ouigo sur 5, 3 Intercités sur 5, quelques trains de nuit et 3 TER sur 5 en moyenne nationale, selon les prévisions de la direction transmises à l'AFP vendredi.

En région parisienne, le trafic restera le plus dégradé sur les lignes C, D, P et R avec 1 train sur 2. Les deux tiers des trains doivent circuler sur la ligne H et les trois quarts sur les parties exploitées par la SNCF des lignes A et B du RER. Le service sera "normal à quasi normal" sur les lignes J, K, L, N, U, T4, T11 et T13.