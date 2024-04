Grève des contrôleurs aériens : mon vol a été annulé, quels sont mes droits ?

Malgré la levée du préavis de grève du syndicat majoritaire des contrôleurs aériens, de nombreux vols seront annulés partout en France, jeudi 25 avril. Dans ce cas, quels sont les droits des voyageurs ? Les compagnies aériennes doivent proposer le remboursement du billet ou le réacheminement sur un autre vol.

Le syndicat majoritaire chez les contrôleurs aériens français, le SNCTA, a annoncé ce mercredi matin la levée de son préavis de grève pour jeudi 25 avril. Malgré cela, 75% des vols seront annulés à Paris-Orly, 55% à Roissy, 65% à Marseille-Provence et 45% dans les autres aéroports de France métropolitaine.

De nombreux usagers seront donc tout de même touchés par ces annulations de vols. Quels sont leurs droits ?

Le remboursement du billet

"À partir du moment où le vol est annulé par la compagnie aérienne, elle est tenue de rembourser le billet au voyageur par un avoir ou un remboursement classique", assure à TF1info François Delétraz, président de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT).

Par ailleurs, si les voyageurs ont acheté un aller-retour, "les deux tronçons sont remboursés", ajoute-t-il. Attention cependant, les règles se compliquent en fonction "de la manière de réserver". "Si le voyageur réserve son aller sur Air France puis son retour sur EasyJet, il ne sera pas remboursé au retour. De même s'il prend son aller et son retour dans deux réservations différentes", détaille le président de la FNAUT.

Outre le cas des grèves, les voyageurs peuvent demander le remboursement de leur billet si le vol subit un retard d'au moins trois heures, un cas de figure considéré comme l'équivalent d'une annulation de vol. Il arrive également que des compagnies aériennes constatent un problème de moteur. Elles doivent alors "rembourser et accorder une indemnité aux voyageurs, c'est le droit du passager européen qui l'oblige", précise-t-il. Le montant de l'indemnité dépend de la distance parcourue pendant le vol : 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, et 600 euros pour les autres vols de plus de 3500 km.

Le réacheminement sur un autre vol

En cas d'annulations de vols, la compagnie aérienne doit proposer le remboursement, donc, ou le "réacheminement dans un délai raisonnable", assure François Delétraz. Autrement dit, proposer au voyageur un autre vol sur une autre date. "Il n'y a pas de règles précises, car pour certaines destinations, il n'y a qu'un vol par jour. Le délai est fixé selon les disponibilités de la compagnie", explique-t-il. Dans ce cas, la compagnie aérienne doit aussi "prendre en charge l'hôtel et les frais de repas". Une solution prisée des transporteurs, car elle "leur coûte moins cher".

À noter également que si votre vol est annulé et bien qu’un vol de remplacement vous soit proposé, il arrive parfois que celui-ci ne corresponde pas à vos attentes. Vous êtes alors en droit de le refuser et de demander le remboursement intégral de votre billet d’avion. Il en va de même en cas d'un important retard de votre vol.

Néanmoins, face à ce type de situations, "certaines compagnies sont transparentes et d'autres moins", souligne le patron de la FNAUT. Il cite l'exemple de la compagnie aérienne Wizz Air, qui accumule des plaintes de voyageurs pour cause de non-remboursement. En cas de problèmes, François Delétraz conseille donc aux usagers de saisir la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) pour obtenir le remboursement.

Pour la grève de jeudi et potentiellement pour le pont de l'Ascension, le président de la FNAUT recommande aussi aux usagers "d'annuler leur voyage et de demander le remboursement, c'est le plus simple."