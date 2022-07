Grève dans les aéroports de Paris : échec des négociations, le mouvement pourrait s'intensifier

C'est au départ un mouvement de grève des pompiers de Roissy, le premier aéroport de France, portant sur la grille des salaires, et qui a déjà contraint les compagnies à annuler un vol sur six jeudi et vendredi, entre 7h et 14h. Ce samedi, ce sont 20% des vols qui seront supprimés, à la demande de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), pour des raisons de sécurité, la grève de cette catégorie de personnel nécessitant la fermeture d'une partie des pistes.