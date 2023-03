Grève : trains, métros, RER, toutes les prévisions de trafic pour ce jeudi 16 mars

En région parisienne, le trafic des RER restera dégradé sur les lignes D et R avec toujours 2 trains sur 5 en moyenne et notamment une interruption entre Châtelet-les-Halles et Gare de Lyon pour la D. Les trois quarts des trains doivent circuler sur les lignes A, E et P, deux tiers pour les lignes C, H, J, L et N, et la moitié du service habituel pour le RER B. Le service sera normal sur les lignes K, U, T4, T11 et T13.

"Les prévisions devraient continuer de s'améliorer légèrement pour le vendredi 17 mars", a indiqué la direction.