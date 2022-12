Grève de la SNCF : deux TGV sur cinq annulés ce week-end de Noël

Pour la journée de vendredi, la SNCF avait déjà annoncé que deux TGV sur trois devraient circuler sur les axes Atlantique et Méditerranée, un train sur deux sur l'axe Nord (le Paris-Lille est annoncé quasiment normal) et trois TGV Est sur quatre. Les TGV entre gares de province seront plus touchés, et trois Ouigo sur quatre devraient circuler. Elle a aussi affirmé que les Intercités sont censés rouler normalement.

Les voyageurs sont invités à se tourner vers le site SNCF Connect et sur leurs canaux d'information habituels pour suivre les prévisions de trafic. Les clients concernés par les annulations seront avertis par mail ou SMS, et pourront bénéficier de l'échange gratuit de leur ticket, ou d'un remboursement de celui-ci, dès lors qu'ils en font la demande avant le départ initialement prévu du train. Ils seront en plus crédités d'une "compensation exceptionnelle de 200%" de la valeur de leur trajet, sous forme de bon d'achat. Elle sera accessible via un formulaire qui sera mis en ligne "dans les jours à venir".