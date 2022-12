Grève à la SNCF : le délai pour les demandes de compensation allongé à cinq mois

Pour ce week-end, un millier de chefs de bord (nom officiel des contrôleurs) se sont déclarés grévistes. Un train sur trois a été annulé vendredi et deux sur cinq samedi et dimanche, affectant 200.000 voyageurs. Aucun syndicat n'appelait à la grève, mais trois d'entre eux - la CGT-Cheminots, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots - avaient déposé et maintenu un préavis pour permettre aux contrôleurs qui le souhaitaient de se mettre en grève. Le mouvement était en effet mené par un collectif de contrôleurs formé sur Facebook en septembre. Vendredi, un accord a été trouvé entre la direction et les syndicats, qui ont levé leur préavis de grève pour le weekend du Nouvel An.