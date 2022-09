Grève des aiguilleurs du ciel français : plus de 2400 vols annulés en Europe

Plus de 45 minutes de retard par vol et 2400 trajets annulés. C'est le bilan de la grève menée vendredi 16 septembre par les aiguilleurs du ciel français. Des chiffres publiés lundi par l'organisme de surveillance du trafic Eurocontrol et alors qu'une nouvelle grève se profile à la fin du mois. "Plus de 2.400 vols ont été supprimés" en Europe pendant ce mouvement social, tandis que d'autres ont subi d'importants retards, de l'ordre de 45 minutes pour chaque trajet survolant le territoire français, a précisé le directeur général d'Eurocontrol Eamonn Brennan, dans un récapitulatif sur son compte Twitter.

Selon l'organisme, 28.967 vols ont eu lieu vendredi dernier, contre 31.450 la veille. Sur l'ensemble de la semaine, la moyenne quotidienne s'est établie à 29.438 vols par jour, une baisse de 2,2% par rapport à la semaine précédente, conséquence là aussi de la grève. Le mouvement social a été lancé par le Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA, majoritaire) pour réclamer des augmentations de salaire face à l'inflation, mais aussi une accélération des recrutements.