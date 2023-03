Réforme des retraites : TGV, TER, métro... Découvrez les prévisions de trafic du mercredi 15 mars

Si vous avez programmé un voyage longue distance, prenez vos précautions. Ce mercredi, seuls 3 TGV sur 5 circuleront sur le réseau SNCF. Ce sera encore plus dégradé sur les lignes de TER : seuls 2 trains sur 5 sont prévus.

En Île-de-France, la quasi-totalité des lignes gérées par le groupe ferroviaire connaîtront des difficultés. À commencer par les RER. Les branches des lignes A et B de la SNCF ne verront circuler qu'un train sur deux. Ce sera à peine mieux sur le RER C (2 trains sur 3) et le RER E (3 trains sur 4). Si vous résidez à proximité d'une gare du RER D, il faudra prendre son mal en patience. La SNCF ne prévoit que 2 trains sur 5, et l'interconnexion sera suspendue entre Châtelet-Les Halles et Gare de Lyon : aucun train ne circulera sur ce tronçon.

Pour les lignes Transilien, seules deux seront épargnées. Le trafic sera normal à quasi normal sur les lignes K et U, tandis que 3 trains sur 4 circuleront sur la ligne P. Partout ailleurs, les difficultés vont perdurer. Prévoir 1 train sur 2 sur la ligne N, 2 trains sur 3 sur les lignes H, J et L, et 2 trains sur 5 sur la ligne R. Pas de souci en revanche sur le réseau de tramway géré par la SNCF. Le trafic sera normal à quasi normal sur les lignes T4, T11, et T13.