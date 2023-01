Grève du 19 janvier : comment se faire rembourser son billet de train ou d'avion ?

Les clients d'Air France concernés par des annulations de vols seront "notifiés individuellement par SMS, e-mail ou via l'application" de la compagnie. "Des mesures commerciales permettent une anticipation ou un report sans frais et, pour les clients dont le vol est annulé, un avoir ou un remboursement intégral dans le cas où ils ne voyageraient plus", souligne la compagnie.

Concernant les autres compagnies aériennes, le règlement européen qui s’applique à tous les passagers qui décollent d’un pays de l’Union européenne, détaille vos droits en cas d’annulation ou retard de vol. "Si votre vol est annulé, vous avez droit à des repas et des boissons, un hébergement si votre vol ne décolle que le lendemain, et deux appels téléphoniques, deux fax ou deux e-mails. Vous avez également le droit de choisir entre le remboursement de votre billet ou un autre vol vers votre destination finale dans des conditions de transport comparables. Enfin, vous avez droit à une compensation de : 250 euros pour des vols jusqu'à 1500 kilomètres, 400 euros pour des vols entre 1500 et 3500 km, 600 euros au-delà de 3500 km, à condition d'avoir au moins 4 heures de retard (300 euros pour un retard entre 3 et 4 heures)", indique sur son site le Centre européen des consommateurs (CEC). Attention, cette compensation n'est pas due si le départ du vol proposé en remplacement est avancé de moins de 2 heures ou l'arrivée est retardée de moins de 4 heures.