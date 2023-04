Grève du 1er mai : un tiers des vols annulés à Orly, un quart à Roissy

"Depuis plus de deux semaines, le SNPNC-FO reste sans retour aux nombreuses demandes de réunions", selon la même source. Le syndicat a ajouté que le mouvement de ce week-end "a un impact direct sur plus de 12.000 passagers au départ ou à l'arrivée", affirmant que 85% des PNC de Vueling avaient participé au mouvement le week-end dernier, et qu'autant devraient le faire pour celui du 1er mai, qui tombe au milieu des vacances scolaires en région parisienne.

Dans son préavis, le syndicat a pointé un "manque de reconnaissance dans la rémunération (des) hôtesses et stewards", un "changement important des plannings à de nombreuses reprises dans le mois", une "déconnexion lors des jours de repos non respectée" et de "nombreuses erreurs dans la paie". Contactée mercredi par l'AFP, la direction de Vueling n'a pas répondu dans l'immédiat. La semaine dernière, elle en avait appelé "à la responsabilité du syndicat SNPNC-FO pour qu'il mette fin à la grève et qu'il privilégie le dialogue à la confrontation sociale".