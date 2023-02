Grèves du 7 février : le trafic SNCF et RATP "fortement perturbé" ce mardi, découvrez les prévisions

Quant à la région parisienne, sur la zone SNCF, un Transilien sur 3 sera en circulation, sur l'ensemble de la journée. Dans le détail, sur les lignes H, J, K, L et N, il y aura un train sur 3. Sur la ligne U, deux trains sur trois sont prévus, deux sur 5 sur la ligne P et 1 sur 5 sur la ligne R. Concernant les RER, un train circulera sur deux sur les lignes A et B. Sur le RER C, un train sur 3 circulera, 1 sur 6 sur la ligne D et 2 sur 5 pour la ligne E.