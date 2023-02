Grève du 7 février : les dernières prévisions de la RATP

En moyenne, 8 bus sur 10 circuleront sur l’ensemble du réseau et toutes les lignes seront exploitées. Le trafic sera normal sur le réseau Noctilien.

Le trafic sera également normal sur les lignes de tramway.

On comptera 3 trains sur 5 en moyenne sur le RER A, et 1 sur 2 sur les branches de Cergy et Poissy, exploitées par la SNCF.

Sur le RER B, on comptera 1 train sur 2 au sud, 1 sur 3 aux heures de pointe et 1 train sur 2 aux heures creuses au nord, l'interconnexion n'étant pas assurée entre les deux à Gare du Nord.

La SNCF prévoit 3 trains sur 3 sur la ligne U, 1 train sur 3 en moyenne sur les lignes C, H, J, K, L et N, 2 trains sur 5 sur les lignes E et P, 1 train sur 5 sur la R et seulement 1 train sur 6 sur le RER D qui sera en partie fermé.

Pour mercredi, seule la SNCF est affectée, avec un trafic normal annoncé sur les lignes A, B et K, 3 trains sur 4 sur les lignes P et U, 2 trains sur 3 sur les lignes E, H, J et L, 1 train sur 2 sur les lignes C et N, et 2 trains sur 5 sur le RER D, avec une coupure entre Gare de Lyon et Châtelet-les-Halles. Enfin, la ligne R, avec 1 train sur 5 en moyenne, ne roulera pas entre Melun et Montereau.