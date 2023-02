Grève contre la réforme des retraites : ce qui vous attend à partir du 7 février

À quoi s'attendre ce mercredi 8 février ? Au niveau national, deux syndicats appellent à poursuivre la grève : la CGT Cheminots et Sud-Rail. Les prévisions de circulation détaillées seront communiquées ce lundi soir. Quant à samedi prochain 11 février, l'intersyndicale appelle à une journée de mobilisation, mais pas à une journée de grève. Ce samedi, les zones A et B sont en vacances. Si vous êtes concernés et que vous avez prévu de prendre le train, vous voilà donc rassurés. A priori, il devrait circuler.