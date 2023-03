Grève du 7 mars : train, métro, avion... Vers un mardi noir dans les transports

La contestation contre la réforme des retraites s'apprête à reprendre. Et à monter d'un cran. Ce mardi 7 mars, les principales organisations syndicales du pays appellent à "mettre la France à l'arrêt", afin de protester contre le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Un moyen d'accentuer la pression sur l'exécutif et le Sénat, où se trouve actuellement le texte, qui promet de nombreuses difficultés pour les Français. Et notamment dans les transports.

Partout dans le pays, le réseau SNCF devrait être largement affecté. En début de semaine, la CFDT-Cheminots a rejoint la CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire et SUD-Rail dans un appel à une grève "reconductible", qui pourrait durer au-delà du 7 mars. Une volonté de durcir le mouvement, alors que la première journée de mobilisation contre la réforme avait déjà été particulièrement suivie. TGV, Intercités, TER, Ouigo, Transilien... Le 19 janvier dernier, le trafic avait été "fortement perturbé" partout en France.