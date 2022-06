Grève nationale des routiers pour réclamer des hausses de salaire, des blocages attendus

"Les patrons du transport pratiquent la politique de l'autruche", dénoncent dans un communiqué commun la CFDT, la CGT, FO, la CFTC et la CFE-CGC. Les blocages ont commencé peu après 3 h ce matin, note Le Parisien, qui indique qu'une vingtaine de sites industriels ont été visés. "On va bloquer les gros opérateurs : transport de marchandise, de voyageurs, de logistique, transport de fonds...", avait assuré, début juin, Thierry Douine, président de la CFTC-Transports. Et d'ajouter : "On va leur mettre un coup de pression avant l'été et si rien ne bouge, on verra ce qu'il se passera en septembre."

Parmi les sites bloqués, sont concernés, pêle-mêle, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Lille, Paris, Marseille, Nancy, Metz, Mulhouse, Lyon, Dunkerque, Nantes, Morlaix ou encore Rennes. Les organisations syndicales appellent ainsi les fédérations patronales à se mettre autour de la table une nouvelle fois pour rouvrir des négociations salariales.