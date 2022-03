Grève RATP du 25 mars : les prévisions de trafic

Le trafic RATP sera quasiment normal pour les métros et RER vendredi mais avec de fortes perturbations sur les bus et tramways en raison d'un mouvement de grève pour les salaires et contre l'ouverture à la concurrence, a annoncé la régie de transport mercredi. Les métros circuleront normalement sauf sur les lignes 2, 7, 8, 9 et 13 où de légères perturbations sont à prévoir. Les RER A et B rouleront eux aussi normalement.