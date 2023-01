Grève du 31 janvier : le trafic RATP "très perturbé", découvrez les prévisions

La circulation des bus et des tramways s'annonce plus facile, la RATP anticipant moins de suppressions que sur le réseau de métro. Le trafic y sera " légèrement perturbé", avec des prévisions détaillées révélées ce lundi, et "normal" sur le réseau Noctilien.

- Bus : 8 sur 10 en moyenne.

- Tramway : 8 sur 10 en moyenne.