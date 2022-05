Grève RATP : les perturbations attendues mardi 24 mai

C’est parti pour le deuxième jour consécutif des grèves RATP. Tout comme c’était le cas ce lundi 23 mai, seul le trafic des bus et celui des tramways sera "très perturbé" mardi 24 mai. Les métros et RER ne seront pas concernés. Selon les prévisions à 24 heures de la RATP, 60% des bus et tramways devraient circuler.