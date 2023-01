Grève RATP du 31 janvier : mardi de galère en vue en Ile-de-France, découvrez les prévisions de trafic

On ne comptera qu'un train sur 2 aux heures de pointe pour le RER A et 1 sur 4 en heures creuses, avec une fin de service vers minuit. Seul 1 train sur 2 circulera aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses sur la partie sud du RER B exploitée par la RATP, l'interconnexion n'étant pas assurée avec la partie nord où la SNCF prévoit 1 train sur 3 aux heures de pointe et 1 sur 2 aux heures creuses.

Sur le réseau des trains de banlieue, la SNCF prévoit 1 train sur 3 sur les lignes H et U, et 1 train sur 4 sur la K. La compagnie prévoit 1 train sur 10 en moyenne sur les lignes C, D, E, J, L, N, P et R. La plupart de ces lignes ne circuleront plus qu'aux heures de pointe et/ou sur une partie de leur parcours.

Il n'y aura pour le RER C, par exemple, aucun train pendant toute la journée entre Paris Austerlitz et Pontoise et entre Paris Austerlitz et Versailles Château Rive Gauche, tandis que le RER D n'ira pas plus loin que Goussainville au nord ni que Corbeil-Essonnes au sud, de même qu'il ne circulera pas entre Juvisy et Corbeil via Ris-Orangis.