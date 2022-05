Grève RATP : le mouvement s'étend à trois lignes de métro ce mercredi

Un tramway sur deux, en moyenne, circulait ce mercredi, et uniquement aux heures de pointe selon les lignes. Sur la ligne T1, la fréquence entre deux trams est de 10 minutes, de 9 minutes pour la ligne T2, 6 minutes pour la T3a, 8 minutes pour la T3b, 7 minutes pour la T5 et 10 minutes pour la T8. Les lignes T6 et T7 ne devaient quant à elle pas trop être perturbées, selon la RATP. Les trams marquent tous les arrêts, sauf sur deux lignes : sur la ligne T3a, ils desservent les arrêts entre Pont-du-Garigliano et Porte d’Italie ; et sur la ligne T3b, entre Porte de Vincennes et Porte de la Chapelle. Pour les bus, certaines lignes seront interrompues, et d'autres seront moins fréquents.

À noter : samedi, à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, les syndicats RATP ont prévu une journée de mobilisation. Après avoir appelé à la grève sur le RER B, ils l'ont étendue au RER A, afin de rendre plus difficile l'accès à la "fan zone", qui doit être installée cours de Vincennes, dans l'est de Paris.