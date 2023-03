Grève du 24 mars : découvrez les prévisions de trafic SNCF et RATP

À commencer par la SNCF. Le groupe ferroviaire prévoit toujours des perturbations en Île-de-France. Sur la partie SNCF du RER B (au nord), les RER C et E, ainsi que les lignes Transilien N et P, seul 1 train sur 2 est maintenu. Ce sera à peine mieux sur le RER D et la ligne R, avec 3 trains sur 5 au programme. Malgré le mouvement social, les lignes B et D seront renforcées dans la soirée afin d'assurer la desserte du Stade de France à Saint-Denis, pour le match des éliminatoires de l'Euro-2024 entre la France et les Pays-Bas (à 20h45 sur TF1 et TF1info).

Pour les autres lignes, les deux tiers des trains programmés seront maintenus sur les lignes H, J, L et U, et les trois quarts sur la partie SNCF du RER A (au nord-ouest).

En revanche, la SNCF prévoit une amélioration sur les grandes lignes (3 TGV sur 5) et les TER. Toutefois, aucun train de nuit ne roulera. Et pour les jours suivants ? Les syndicats de cheminots, en grève reconductible, doivent se réunir ce vendredi pour discuter de la suite du mouvement. Mais "des perturbations subsisteront ce week-end", prévient déjà SNCF Voyageurs.