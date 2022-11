Grève du jeudi 10 novembre : RATP, SNCF... À quoi faut-il s'attendre ?

Le métro parisien tournera au ralenti jeudi avec sept lignes totalement fermées et sept autres seulement ouvertes aux heures de pointe en raison d'un mouvement de grève, a indiqué la RATP mardi. L'appel à la grève a été relayé par tous les syndicats, qui ont fixé un objectif clair : "zéro métro, zéro RER".

Dans le détail, seules les lignes 1 et 14, totalement automatisées, circuleront normalement mais avec "un risque de saturation", prévient la RATP. Sur le RER, 1 train sur 3 circulera en moyenne sur la ligne A, et 1 sur 2 sur la B aux heures de pointe. Les lignes 2, 3bis, 5, 8, 10, 11 et 12 seront donc totalement interrompues jeudi. En revanche, les lignes 3, 4, 6, 7, 7bis, 9 et 13 seront partiellement ouvertes, le matin de 7h à 9h30 et l'après-midi de 16h30 à 19h30.

Sur le réseau de bus, seuls deux bus sur trois circuleront en moyenne avec certaines lignes très perturbées. Seul le tramway connaîtra un planning à peu près normal, à l'exception des lignes T2 (trois sur quatre le matin, un sur deux l'après-midi) et T5 (un sur deux de 5h30 à 10h30, et de 15h30 à 20h30).

Toutes les informations sur les circulations sont à retrouver sur le site et l'application d'Île-de-France Mobilités, le site de la RATP et les comptes Twitter des lignes. "La RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements sur le réseau", recommande la Régie, qui présente d'avance ses excuses. Les salariés de la RATP sont appelés à la grève par leur intersyndicale pour réclamer des hausses de salaires afin de faire face à l'inflation mais aussi de meilleures conditions de travail et des recrutements. D'après la direction, les salaires ont déjà été augmentés de 5,2% en 2022.