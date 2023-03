Réforme des retraites : trafic quasi-normal à la RATP, consultez les prévisions pour ce mardi

Seul le RER connaît des perturbations plus ou moins prononcées. Mardi, on comptera trois trains sur quatre sur la ligne A et les deux tiers des trains rouleront sur le RER B.

Les interconnexions avec la SNCF seront maintenues à Nanterre Préfecture et à Gare du Nord. Partout ailleurs, dans le métro, les bus, les tramways, et à bord de l'Orlyval, la RATP prévoit un trafic "normal".