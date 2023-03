Grève SNCF et RATP : consultez les prévisions du trafic pour ce vendredi 17 mars

Les trois quarts des trains doivent circuler sur les lignes A, E, N et P, deux tiers sur les lignes C, H, J et L, et la moitié du service habituel pour la partie SNCF du RER B (au nord). Toujours en Ile-de-France, la RATP table sur un trafic "quasi normal" sur le RER A et sur 2 trains sur 3 sur sa partie du RER B (au sud). Le service sera normal sur les lignes K, U, T4, T11 et T13 côté SNCF, ainsi que sur les réseaux de métro, bus et tramway de la RATP.