Grève à la RATP ce vendredi : les salaires au cœur de la colère

La direction générale de l'entreprise publique évoque plutôt pour 2022 "une augmentation de 2,7% des rémunérations en moyenne" après 2,1% en 2021, et une indemnité de "maintien de pouvoir d'achat" visant à compenser l'inflation. Cette hausse est un mix entre l'avancement et l'ancienneté (+1,8%), des mesures catégorielles (+0,5%) et les mesures transverses qui concernent l'ensemble des salariés de la RATP (+0,4%).

C'est sur ce dernier chiffre que s'appuient les organisations syndicales pour réfuter la proposition de la direction. Cette dernière a en outre fait miroiter un intéressement qui "pourrait être supérieur à celui des années précédentes". "Ces dernières années, l'intéressement a été d'environ 1.000 euros net annuels", a-t-elle précisé. D'après la direction, "ce sont donc plus de 100 millions d'euros qui seront redistribués aux salariés en 2022" au total.