Grève à la SNCF : les prévisions de trafic du mercredi 19 octobre

Cependant, à Paris, seul un train sur deux circulera encore sur la ligne du RER D et la portion nord du RER B, ainsi que sur les Transiliens H, R et U. Les lignes des Transiliens J, L, N, P et le RER C verront, elles, deux trains sur trois circuler. Le service sera normal sur les RER A et E, le Transilien K et les tramways 4, 11 et 13. "Le détail des plans de transports régionaux est communiqué par SNCF Voyageurs dans chacune des régions", est-il ajouté dans le communiqué.