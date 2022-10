Grève à la SNCF : votre train circulera-t-il ce mardi 18 octobre ?

En région parisienne, si le trafic sera normal sur quelques lignes, il sera fortement perturbé sur d'autres. Ainsi, les lignes K du transilien, T11 et T13 du tramway connaîtront un service normal, tandis que seuls 3 trains sur 4 du RER A circuleront, et 3 sur 5 pour le RER E. Plus touchés, les usagers des RER B et C ne verront passer qu'un train sur deux (et jusqu'à 3 sur 4 pour le sud de la ligne B). Sur la ligne D, seul un train sur trois circulera. Trois RER sur quatre fonctionneront sur les portions des lignes A et B opérées par la RATP.

Les lignes J, L et R du Transilien subiront le même régime. Sur la ligne T4, un tramway passera toutes les 15 minutes en moyenne.