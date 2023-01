Grève SNCF du 31 janvier : "fortes perturbations" attendues, consultez les prévisions de trafic

"L'ensemble des lignes" de la SNCF seront touchées. Pour les TGV, la SNCF prévoit un train sur trois en moyenne à l'échelle nationale. Plus précisément, il y aura deux TGV sur cinq sur l'axe Nord, un sur deux dans l'Est, un sur quatre sur l'arc Atlantique et un sur deux sur le Sud-Est. Quant aux Ouigo, seuls deux sur cinq devraient circuler.

La situation sera encore plus difficile sur les trains régionaux, TER et Transilien. Pour les trains régionaux, l'entreprise prévoit deux TER sur 10 en moyenne.

En Ile-de-France, un train sur trois sur les lignes A, B, H et U, ainsi qu'un train sur quatre sur la ligne K, et un train sur 10 pour les lignes C et D (en partie fermées), E, J, L, N, P et R, selon le communiqué publié ce dimanche.