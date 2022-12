Grève SNCF à Noël : en Italie, les grèves interdites dans les transports pour les fêtes

Sa position n'avait alors pas été entendue par le gouvernement, qui n'a pas légiféré en ce sens, et qui ne compte non pas procéder à des réquisitions, "encadrées juridiquement et même constitutionnellement", a rappelé ce jeudi le ministre des Transports, Clément Beaune, sur franceinfo. Mais Christelle Morançais, elle, compte toujours placer sa proposition dans le débat public. "Rien n'interdit au Parlement de voter l'interdiction de la grève les jours de fête, il serait même grand temps", a-t-elle affirmé ce jeudi dans un communiqué.