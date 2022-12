Grève SNCF : un accord trouvé, les syndicats lèvent leurs préavis pour le Nouvel an

Il ne devrait pas y avoir de problème pour prendre un TGV lors du week-end de la Saint-Sylvestre. Alors que le trafic sera perturbé jusqu'à dimanche, et que des préavis de grève subsistaient pour le week-end suivant, la SNCF annonce ce vendredi qu'ils ont été levés. À la suite des discussions poursuivies jeudi soir, les syndicats ont trouvé un accord avec la direction de l'entreprise publique.

"La direction de la SNCF salue l'annonce par les quatre organisations syndicales représentatives de leur signature de l'accord", se réjouit-elle dans un communiqué publié peu avant la mi-journée. "Cet accord, fruit de plusieurs semaines de négociations, acte de mesures fortes pour une vraie reconnaissance du métier de chef de bord et de ses spécificités." Selon une source syndicale à l'AFP, il contient notamment la création d'une "ligne métier ASCT" (chef de bord), qui réunit tous les contrôleurs sous la même casquette, 160 emplois supplémentaires créés dès 2023, 40 emplois de plus "dans les trains sensibles", et la hausse de la prime spécifique des contrôleurs de 600 à 720 euros bruts annuels.