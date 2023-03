Grève SNCF : amélioration du trafic mercredi, découvrez les prévisions

Pour ce qui est du réseau Transilien, en Île-de-France, la circulation des trains s'améliorera nettement, les lignes C, D, L et R restant les plus perturbées avec 2 trains sur 3. La direction prévoit parallèlement de faire rouler 3 trains sur 4 en moyenne sur sa partie du RER A - de même que la RATP sur sa partie - et sur la ligne N. Elle prévoit 4 trains sur 5 sur la ligne H. Le service sera normal, ou presque, sur les RER B et E, ainsi que sur les lignes J, K, U, T4, T11 et T13, la ligne P ayant elle un service plus ou moins perturbé selon les branches.