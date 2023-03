Grève SNCF et RATP du 23 mars : découvrez les prévisions de trafic

À la RATP, on comptera 80% des bus en circulation et 90% des tramways en moyenne. Un RER sur deux circulera sur les lignes A et B. Toutes les lignes de métro parisien seront par ailleurs "très perturbées". Seules les lignes automatisées (1 et 14) circuleront normalement, tandis que les autres rouleront à des horaires variables pendant la journée, avec des fréquences comprises entre 1 train sur 2 ou 3. Le détail ci-dessous :

Ligne 1 : trafic normal.

Ligne 2 : 1 train sur 3. Uniquement entre 5h30-10h et 16h30-20h

Ligne 3 : 1 train sur 3. Uniquement entre 5h30-11h et 16h30-19h30

Ligne 3bis : 1 train sur 3. Uniquement entre 5h30-10h et 16h30-20h

Ligne 4 : 3 trains sur 4 le matin, 2 trains sur 3 l’après-midi, normal le soir. En raison des travaux d’automatisation, la ligne sera fermée à 22h15

Ligne 5 : 1 train sur 3. Uniquement entre 5h30-9h30 et 16h30-19h30

Ligne 6 : 1 train sur 3. Uniquement entre 5h30-20h

Ligne 7 : 1 train sur 2.

Ligne 7bis : 1 train sur 2.

Ligne 8 : 1 train sur 3. Uniquement entre Reuilly Diderot et Créteil Pointe du Lac et entre Balard et Concorde, uniquement entre 6h-10h et 16h-20h

Ligne 9 : 1 train sur 2.

Ligne 10 : 1 train sur 2. Uniquement entre 6h30-9h30

Ligne 11 : 2 trains sur 3. Uniquement entre 6h-11h et 1 train sur 3 sur 16h30-19h30

Ligne 12 : 1 train sur 3. Uniquement entre 5h30-9h30 et 2 trains sur 3 entre 16h30-20h

Ligne 13 : 1 train sur 2 le matin, 1 train sur 3 l’après-midi. Uniquement entre 5h30-20h

Ligne 14 : trafic normal. En raison des travaux liés au prolongement, la ligne sera fermée à 22h.

Le trafic est donc nettement plus perturbé que lors de la précédente journée de mobilisation interprofessionnelle mercredi dernier, durant laquelle la plupart des lignes du métro parisien fonctionnaient normalement. Seul le RER avait connu des problèmes importants avec 1 train sur 2 sur les lignes A et B.