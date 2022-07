Grève SNCF du 6 juillet : RER, TER et grandes lignes fortement perturbés, consultez les prévisions

Sur le réseau Transilien SNCF, le service sera normal sur la ligne A du RER ainsi que sur la ligne K. En revanche, on ne comptera qu'un train sur deux sur les RER B, C, D et E, ainsi que sur les lignes J, L, N, R et U.

Seul un train circulera en outre sur les lignes H et P. S'agissant du tramway T4, un tram circulera toutes les 15 minutes.