Grève SNCF : les prévisions de trafic et les perturbations mercredi 7 décembre

Attention si vous prenez le train ce mercredi 7 décembre : des perturbations sont à prévoir pour les TER dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Occitanie et PACA, et en Ile-de-France sur les lignes C, D, E et N, selon un communiqué. SNCF Voyageurs prévoit aussi les annulations de certains TGV ou Intercités, en particulier sur l'axe Paris–Lyon, en raison d'un mouvement local des aiguilleurs de SNCF Réseau, ainsi que pour les TGV au sud de Bordeaux.